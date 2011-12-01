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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 22:46 BJT

〔美国股市〕小幅开低,投资者在股市昨日大涨後稍作喘息

路透纽约12月1日电---美国股市周四小幅开低,因投资人在标普500指数昨日录得8月来最大单日升幅後稍作喘息,且他们等待将於周五出炉的备受关注的非农就业数据.

道琼工业指数.DJI下跌21.34点,或0.18%,报12,024.34点.标准普尔500指数.SPX下滑3.50点,或0.28%,报1,243.46点.Nasdaq综合股价指数.IXIC下跌6.18点,或0.24%,报2,614.16点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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