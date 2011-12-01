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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 23:02 BJT

〔美国热股〕Transcept Pharma暴涨22%,其合伙企业行使期权推广新安眠药

路透12月1日电---Transcept PharmaceuticalTSPT.O的合伙企业Purdue Pharmaceutical行使期权,用以在美国推广近期获批的安眠药.

周四盘初,Transcept Pharmaceutical股价暴涨22%,至8.48美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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