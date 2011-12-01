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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 22:57 BJT

〔美国热股〕黑石集团和贝恩资本等准备出价收购雅虎全部股权

路透12月1日电---一位知情人士周三表示,由美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团正准备出价收购美国网络公司雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)的全部股权,对雅虎的估值可能会超过每股20美元.[ID:nCN1254858]

周四早盘交易中,雅虎股价涨约4.2%,至16.37美元.黑石集团股价微升0.3%,报13.77美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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