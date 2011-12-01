〔美国热股〕Synopsys同意收购Magma Design Automation,後者暴涨逾24%

国际油市：沙特和委内瑞拉正在检视油市状况--沙特新闻机构SPA
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透12月1日电---芯片设计软件制造商Synopsys(SNPS.O)同意以每股7.35美元价格,现金收购同行Magma Design AutomationLAVA.O,用以补充公司技术,并给出强劲的第一季财测.
周四早盘交易中,Synopsys股价跌1.32%,至27.60美元.Magma Design Automation股价则大涨24.48%,至7.12美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
路透2月9日 - 推特(Twitter)周四公布季度营收增幅为公司上市以来最低，因面对来自Snap Inc的Snapchat和Facebook Instagram来势汹汹的竞争。