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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 23:15 BJT

〔美国热股〕Synopsys同意收购Magma Design Automation,後者暴涨逾24%

路透12月1日电---芯片设计软件制造商Synopsys(SNPS.O)同意以每股7.35美元价格,现金收购同行Magma Design AutomationLAVA.O,用以补充公司技术,并给出强劲的第一季财测.

周四早盘交易中,Synopsys股价跌1.32%,至27.60美元.Magma Design Automation股价则大涨24.48%,至7.12美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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