〔国际油市〕12月17日止四周OPEC石油日均出口料将增加23万桶--分析师

美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
路透伦敦12月1日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月17日的四周内,石油日均出口料将增加23万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月17日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,357万桶,截至11月19日止四周原油出口量为2,334万桶.
OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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