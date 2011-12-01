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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 00:35 BJT

〔国际油市〕12月17日止四周OPEC石油日均出口料将增加23万桶--分析师

路透伦敦12月1日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至12月17日的四周内,石油日均出口料将增加23万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月17日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,357万桶,截至11月19日止四周原油出口量为2,334万桶.

OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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