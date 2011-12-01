〔欧洲汇市〕英镑兑美元因西班牙公债标售强劲而上涨,但前景不明

* 英镑兑美元守住升幅,此前西班牙公债标售得到强劲需求

* 英国制造业PMI显示连续第二个月萎缩

* 欧元区情势和风险人气将继续推动英镑

路透伦敦12月1日电---英镑兑全线走软的美元周四守住升幅,受欧元小幅上升支持,因西班牙公债标售需求强劲令市场风险意愿增强.

不过,英镑兑欧元下滑,且仍容易因人们对英国经济状况的担忧而下跌,此前数据显示英国制造业连续第二个月萎缩.

分析师称欧债危机的发展将继续推动英镑走势,如果投资者对决策者解决危机的能力失去信心,所有货币兑美元将可能遭到抛售.

周四西班牙在倍受市场密切关注的公债标售中,努力售出最多数量的公债,令投资人释怀.不过该国在公债标售中的得标利率仍处於14年最高水平.

英镑兑美元GBP=D4升0.2%,至1.5746美元的日内高位,交易商称有亚洲一央行的买需并有俄罗斯帐户的需求,都支撑了英镑.

伦敦汇市尾盘,英镑缩减涨幅,交投在1.5690美元左右.

欧元兑英镑EURGBP=D4小升0.2%至0.8580英镑,强劲支持位大约在11月10日触及的日内低位0.8486英镑.

欧元兑英镑的表现可能也受欧元区情势发展所主导,许多策略师称预计未来几周欧元兑英镑下跌.

英国MARKIT/CIPS 11月制造业采购经理人指数(PMI)降至47.6,为2009年6月以来最低,[ID:nCN1256078]该数据令市场担心英国正濒临衰退边缘.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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