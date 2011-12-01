〔欧元债市〕西班牙和法国公债收益率下滑,此前标售需求不错

* 西班牙和法国公债标售需求不错,二线国家公债收益率差收窄

* 德拉吉讲话刺激降息预期

* 市场关注即将举行的欧元区关键会议

* 主权债危机解决办法仍不明朗

路透伦敦12月1日电---西班牙公债收益率周四下滑,此前该国标售公债,投资人需求改善,但其借款成本仍居高不下,显示由於欧债危机无法短期内解决,释然情绪可能稍纵即逝.

在过去一周,风险意愿改善,因投资人冀望即将举行的欧洲会议将出台针对危机的更全面的解决办法,周三全球主要央行联手行动缓解银行间融资压力後,这种人气更加浓厚.

但交易商表示,价格走势并不代表全局,中长线投资人不愿令获利冒风险,对冲基金和自营交易操作者在年底前回补了二线国家公债的空头仓位.

西班牙标售了37.5亿欧元公债,为目标上限,认购倍数较上一次大幅改善,但得标利率仍为14年最高.

西班牙/德国10年期公债收益率差ES10YT=TWEB DE10YT=TWEB当日收窄约40个基点,报365基点,为一个月最窄.意大利10年期公债IT10YT=TWEB较可比德债利差收益率差收窄约25个基点,报460基点.

法国标售的公债也获得不错的需求,10年期法国/德国公债收益率差FR10YT=TWEB收窄至不到100基点,为一个月首见,在11月中该收益率差一度触及欧元面世以来最高的逾200基点.

德债期货FGBLc1走势反复,最终收高逾一大点,报134.88.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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