〔美国股市〕欧洲银行股领跌ADR,分析师对欧洲股市前景存疑

路透纽约12月1日电---欧洲企业在美上市的美国存托凭证(ADR)周四在前一交易日创下四个月来最大涨幅後收低,分析师对欧洲股市前景存有疑虑.

周三全球股市大涨,此前全球六大主要央行联手向全球金融体系增加流动性.

但高盛分析师预计,欧洲"股市未来三个月将明显下跌,"在欧洲从债务危机阴云走出之前,其他地区股市的前景也好不了多少.

"欧元区经济和金融风险可能仍是目前的关注焦点,市场压力和潜在政策反应间的角力或将在近期加剧,"高盛在研究报告中表示.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.87%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下挫0.55%,而标准普尔500指数.SPX下滑0.19%.

欧洲银行股跌幅最大,回吐前一交易日的涨幅.

苏格兰皇家银行(RBS.N)重挫3.13%,报6.5美元,瑞信(CS.N)下跌1.9%,至23.75美元.

亚洲企业ADR表现稍好,因中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.[ID:nCN1947465]

纽约梅隆银行的中国ADR指数.BKCN微升0.02%,百度(BIDU.O)大涨2.93%,报134.83美元,帮助支撑板块.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS跌0.25%,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA涨0.46%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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