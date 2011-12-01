〔英国债市〕英债期货尾盘反弹收高,盘中走势震荡

路透伦敦12月1日电---英债期货周四尾盘反弹,盘中交投震荡,因投资人在年底前调整仓位,且如何解决欧元区危机的不确定性令投资人对避险资产的兴致摇摆.

3月英债期货FLGH2收高40个跳动点,结算价报113.90,稍早一度大跌一个大点.而德国公债期货FGBLZ1则收升115个跳动点.

英债稍早大跌是因在全球央行联手行动避免信贷危机,且欧洲央行声言采取强劲行动解决欧元区债务危机後,英债的避险吸引力降低.

但在英国股市由升转跌後,英债在最後一个小时内迅速反弹.

策略师表示,市场交投清淡令价格走势被夸大,反映出投资人在年底调整仓位,且交易受到避险操作影响.

现货公债市场中,10年期英国公债收益率GB10YT=RR跌4个基点至2.28%,较可比德债收益率差扩阔7个基点,报约11个基点.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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