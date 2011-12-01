〔欧洲股市〕收低,因投资者进行获利了结

* 泛欧绩优股指数300指数收低0.6%

* 关键指数测试关键阻力水准

* 宏观经济数据良莠不齐

路透伦敦12月1日电---欧洲股市周四在交投震荡中收低,因一关键指数未能突破重大阻力位且宏观经济数据疲弱,促使投资者在昨日股市大涨後进行获利了结.

昨日央行联手行动向金融体系挹注流动性後得益最大的银行股今日领跌,盘中测试关键技术水准.

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P下跌1%,未能收在该指数自9月低点至10月升势的61.8%费波纳奇回档位130.12点上方,该指数已经连续两日测试该水准.

盘中成交低迷,西班牙和法国公债标售中市场需求旺盛,及预期欧洲央行将采取更多行动缓解欧债危机,引发了股市稍早的涨势,但升势很快消退.

西班牙公债标售得标利率升至14年最高,尽管需求不错,这提醒投资人欧元区面临的问题.欧元区公布的制造业数据疲弱,且美国公布上周初请失业金人数增加後,投资人担心全球经济成长.

"我们仍对前景持谨慎态度,仍有许多悬而未决的问题,而且欧元区迈向可持续发展的道路比较复杂,"Kames Capital投资策略主管Bill Dinning称.

"欧洲前景并不太好,许多人预计将出现经济衰退."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报976.02点.昨天该指数跳升3.6%.

昨日该指数升穿9月低点至10月高点的38.2%费波纳奇回档技术位961.45点,今天在987.07点处遇到阻力,这是23.6%费波纳奇回调位.

美国公布制造业数据强於预期後,欧股午後一度反弹,但升势短暂.

但路透调查预计欧洲股市明年将上涨,因欧洲领导人出台欧债危机的解决办法,且欧洲央行将加大火力阻止新一轮的信贷危机.

英国富时100指数.FTSE收低0.29%,报5,489.34点;德国股市DAX指数.GDAXI大跌0.87%,报6,035.88点,法国CAC-40指数.FCHI下滑0.78%,报3,129.95点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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