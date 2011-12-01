〔美国债市〕几家企业发行公司债,盘中交投淡静

IFR纽约12月1日电---几家公司周四发债开启了12月的公司债市场,它们似乎与起初考虑的价格一致或不及原先预期,尽管有交易商报称许多投资者在年底前将不再购买.

"市场非常淡静,"一位投资级公司债交易商称,"公司债较可比公债收益率差整体来说不错,但昨天股市大涨後,我们曾认为债市投资者的买兴将高於我们所见."

今日公司债发行商包括Questar Pipeline Company STR.N,其为1.8亿美元票息为4.875%的30年期债券定价为98.943,收益率为4.943%,较可比公债收益率差为187.5个基点.簿记行为摩根大通,富国银行证券(主动)和巴克莱(被动).价格与原先考虑的价格一致.

中午,IG17 CDX走阔0.5个基点,至127.75;美国10年期公债收益率报2.084%,美股道琼工业指数跌27.43点,至12,018.2点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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