〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美国玉米出口放缓

美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
路透芝加哥12月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,因美国玉米出口销售放缓,而且预计南美作物将丰收.
美国农业部公布,上周美国玉米出口销售总量为352,100吨,接近预估区间35万至45万吨的低端.
中国11月官方制造业PMI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落.汇丰PMI亦创32个月来新低.综合多种因素判断,预计中国未来经济增速回调仍将平稳.[ID:nCN1255116]
业内消息人士称,中国已决定不从国内市场储存大量玉米,担心政府的储存可能将推高国内价格,国内玉米价格已因收成创纪录高位而承压.
MDA Earthsat Weather表示,预计本周末美国中西部和大平原多数地区将持续出现雨雪在内的潮湿天气,但料不会对作物和牲畜造成威胁.
CBOT-3月玉米合约CH2下跌6-1/2美分,报每蒲式耳6.01-1/2美元.
12月玉米期货合约已到期,今天交割量为零.
3月玉米期货在所有关键移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为35.
今日CBOT玉米预估成交量为245,974口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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