〔金属期市〕期铜下挫逾1%,因中国经济放缓忧虑

* 全球制造业活动停滞,打压铜价

* 基本金属中期锡领跌

* 期铝逆市上涨,因基金买盘

* 关注周五美国月度就业报告

路透纽约/伦敦12月1日电---铜价周四下挫逾1%,受中国疲弱的制造业数据引发投资人担心中国需求低迷打压,中国为全球最大的铜购买国.

较预期疲弱的中国制造业数据以及欧洲有新的迹象显示经济正在放缓,成为周四投资人的焦点,引发此间市场获利回吐,扭转周三强劲升势.周三铜价跳升逾5%至四周高位,因全球央行意外干预市场,向金融体系提供急需的流动性.

法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示,"昨日这样的大涨後,通常会有获利回吐."

"且投资人认为央行联手行动虽然有利,但解决不了欧元区问题."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3大跌95美元,或1.2%,收报每吨7,790美元,从周三触及的四周高位8,000美元回落.

美国3月期铜HGH2跌4.15美分,至每磅3.5340美元,接近交投区间3.5175-3.5995美元的底部.

根据汤森路透初步数据,纽约市场期铜成交放缓,仅略高於4.2万口,较30日均值低约三分之一.

中国11月官方制造业PMI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落.汇丰PMI亦创32个月来新低.综合多种因素判断,预计中国未来经济增速回调仍将平稳.[ID:nCN1255116]

周四一份调查显示,欧元区11月制造业以两年来最快步伐萎缩,促使工厂减少雇员人数,因区内二线国家经济下滑之势扩散至核心国家.[ID:nCN1255818]

基本金属中,期锡跌幅最大,三个月期锡CMSN3重挫800美元或3.8%,报每吨20,100美元.

三个月期铝CMAL3逆市收高35美元,报2,145美元,因基金在月初买入.

以下为1857GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 354.55 -3.00 -0.84 444.70

-20.27

LME期铝 2144.00 34.00 +1.61 2470.00

-13.20

LME期铜 7789.00 -96.00 -1.22 9600.00

-18.86

LME期铅 2104.50 -5.50 -0.26 2550.00

-17.47

LME期镍 16745.00 -755.00 -4.31 24750.00

-32.34

LME期锡 20100.00 -800.00 -3.83 26900.00

-16.69

LME期锌 2044.50 -27.50 -1.33 2454.00

-16.69

上海期铝 16195.00 360.00 +2.27 16840.00

-3.83

上海期铜 57960.00 3400.00 +6.23 71850.00

-19.33

上海期锌 15800.00 685.00 +4.53 19475.00

-18.87

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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