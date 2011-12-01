〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受KCBT和MGEX市场带动

路透芝加哥12月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,尾盘反弹,受堪萨斯城期货交易所(KCBT)和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)小麦期货升势带动.

交易商和分析师表示,MGEX交易的高质春麦等美国小麦出口情况引领升势.

美国农业部称,上周美国出口小麦总计50.3万吨,接近预估区间35-55万吨的上端.

美国农业部称上周出口的小麦中有逾七成为高质小麦、白粒小麦或硬粒小麦.

中国11月官方制造业PMI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落.汇丰PMI亦创32个月来新低.综合多种因素判断,预计中国未来经济增速回调仍将平稳.[ID:nCN1255116]

欧洲的交易商表示,台湾面粉加工者协会下标从美国购买82,750吨小麦.

MDA Earthsat Weather预报,至周末美国中西部和大平原多数地区将持续包括降雨和部分降雪的潮湿天气,但不会对作物或牲畜构成威胁.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收升1/4美分,报每蒲式耳6.14-1/4美元.

3月小麦期货在所有主要移动均线切入位下方交投,九日相对强弱指标(RSI)为44.

CBOT小麦预估成交量为73,271口.(完)

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