〔纽约期市〕可可期货收於三年低位,受全球经济成长前景拖累

路透纽约/伦敦12月1日电---可可期货周四下挫,录得约三年来收盘低点,因围绕全球经济成长前景的忧虑持续令大宗商品市场承压.

洲际交易所阿拉比卡咖啡和糖合约均小幅收低,市况相对淡静但震荡.

全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.[ID:nCN1253422]

"中国调降存准率的决定中短期内可能利好价格,可能会成为价格稳定下来的理由,尽管欧洲局势并未出现任何改善,"Natixis大宗商品分析师Lysu Paez Cortez表示.

可可价格下跌.尽管盘中合约出现拉锯走势,但最终在纽约市场中收於逾两年半低点,在伦敦市场则录得三年来收盘低点.西非连续第二轮大丰收持续令合约承压,市场普遍认为2011/12年全球供应将再次过剩.两个期货市场仍处於技术超卖水准.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2收低18美元,或0.8%,报每吨2,287美元,为2009年3月来收盘低位.

伦敦3月可可期货LCCc2收低5英镑,至每吨1,460英镑,为2008年11月来最低收盘价.

阿拉比卡咖啡价格在交投区间内波动,尽管在花期前,头号咖啡种植国巴西干燥天气持续,令部分咖啡种植商下调产量预估.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低1.20美分,报每磅2.3570美元.

"我们认为对价格的短期走势预估存在风险,我们预期价格偏向上档,"高盛指出,哥伦比亚产量下降以及中美洲降雨可能伤及收成和基础设施.

高盛对三个月的阿拉比卡咖啡期货价格预估维持在每磅2.35美元,而预期12个月後的价格将跌至每磅1.75美元.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收高30美元,至每吨2,027美元.

ICE原糖期货在震荡市场中几无变动,因市场人士欠缺买兴.实货市场需求增加则支撑价格,但北半球的大量供应则利空市场.

ICE-指标3月原糖期货SBc1微跌0.10美分,收於每磅23.59美分.合约上周曾跌至22.71美分的6月来低点.

"我们预期到年底前,糖价都不会从现有水平进一步下跌,因近几周来糖价的下行修正走势可能已经结束,"Natixis的Lysu Paez Cortez表示.

伦敦3月白糖期货LSUc1升3.60美元,或0.6%,收报每吨617.20美元.合约周二曾跌至594.00美元,为5月来最低.(完)