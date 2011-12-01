〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,终结了三天来的升势

路透芝加哥12月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,终结了三天来的升势,交易商指因美国大豆出口销售疲弱带来压力,而且预计南美作物将丰收.

但大豆期货尾盘时扳回部分跌幅,受益於空头回补,新作2012年11月大豆期货SX2最终收高.

CBOT豆粕期货领跌,豆油上涨.

中国11月官方制造业PMI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落.汇丰PMI亦创32个月来新低.综合多种因素判断,预计中国未来经济增速回调仍将平稳.[ID:nCN1255116]中国是全球最大的大豆购买国.

美国农业部公布,上周美国大豆出口量为489,600吨,处於一个月低位,低於55万至85万吨的预估区间.

美国农业部公布,豆粕净出口销售量为135,500吨,处於10万至20万吨的预估区间之内,豆油出口销售量为8,900吨,亦处於5,000至15,000吨的预估区间内.

MDA Earthsat Weather表示,预计本周末美国中西部和大平原多数地区将持续出现雨雪在内的潮湿天气,但料不会对作物和牲畜造成威胁.

12月豆粕交割总量为100口,12月豆油交割量为1,502口.

CBOT-1月大豆合约SF2跌3-1/4美分,每蒲式耳11.28美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1涨0.25美分,至每磅49.52美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌3.2美元,报每吨287.2美元.

今日CBOT大豆预估成交量为217,134口,豆油为109,389口,豆粕为77,204口.

以下为CBOT农产品期货在1956 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 594.75 -6.50 -1.1% -5.4%

CBOT大豆Sc1 1128.00 -3.25 -0.3% -19.1%

CBOT豆粕SMc1 287.20 -3.20 -1.1% -22.4%

CBOT豆油BOc1 49.52 0.25 0.5% -14.2%

CBOT小麦Wc1 602.00 6.25 1.1% -24.2%

CBOT稻米RRc1 1477.50 -6.00 -0.4% 5.6%

欧盟小麦BL2X1 179.50 1.00 0.6% -28.9%

美国原油期货CLc1 100.10 -0.26 -0.3% 9.5%

道琼工业指数.DJI 12,039 -6 -0.1% 4.0%

现货金XAU= 1743.59 -2.55 -0.1% 22.8%

欧元/美元EUR= 1.3462 0.0024 0.2% 0.9%

美元指数.DXY 78.3150 -0.0710 -0.1% -0.9%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1862 16 0.9% 5.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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