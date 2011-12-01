〔纽约期市〕ICE期棉在清淡市况中收高,但周末前走势徘徊

美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
路透纽约12月1日电---期棉周四收高,受散户投资者买盘支撑,区间波动.经纪商表示,因缺乏指引,期棉将在周末前走势徘徊.
洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2升0.39美分,收报每磅91.30美分,盘中交投于90.83-92.77美分.今日为局内日,交投区间在周三90.70-93.67美分内部.
汤森路透数据显示,市场在周二触及88.50美分的2010年9月初以来低点後温和反弹.
汤森路透初步数据显示,周四成交量超过12,500口,较30日均值低近50%.
市场对美国农业部一周出口报告反应甚微.
美国农业部称,棉花净出口销售量为85,000出口包,售往中国的为65,000包.
交易所数据显示,周三棉花市场未平仓合约为137,741口,低於上日的138,214口.
洲际交易所数据显示,周三总成交量为16,615口,上日为19,103口.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
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