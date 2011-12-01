版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 04:44 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉在清淡市况中收高,但周末前走势徘徊

路透纽约12月1日电---期棉周四收高,受散户投资者买盘支撑,区间波动.经纪商表示,因缺乏指引,期棉将在周末前走势徘徊.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2升0.39美分,收报每磅91.30美分,盘中交投于90.83-92.77美分.今日为局内日,交投区间在周三90.70-93.67美分内部.

汤森路透数据显示,市场在周二触及88.50美分的2010年9月初以来低点後温和反弹.

汤森路透初步数据显示,周四成交量超过12,500口,较30日均值低近50%.

市场对美国农业部一周出口报告反应甚微.

美国农业部称,棉花净出口销售量为85,000出口包,售往中国的为65,000包.

交易所数据显示,周三棉花市场未平仓合约为137,741口,低於上日的138,214口.

洲际交易所数据显示,周三总成交量为16,615口,上日为19,103口.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐