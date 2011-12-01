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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 05:12 BJT

〔韩国数据〕11月外汇储备降至3,086.3亿美元,因非美元货币下跌

路透首尔12月2日电---韩国央行周五在声明中表示,截至11月底外汇储备从10月底时的3,109.8亿美元降至3,086.3亿美元,因欧元等非美元货币下跌.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

308.63 310.98 303.38 312.19 311.03 304.48 305.08(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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