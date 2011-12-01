〔美国股市〕道琼工业指数收低0.21%,Nasdaq指数则升0.22%

美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
路透纽约12月1日电---美国股市周四收低,上日曾大幅收高.但投资者担心一旦周五就业报告不及预期,近期强劲数据或为市场抛售打下铺垫.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI跌25.65点,或0.21%,至12,020.03点;标准普尔500指数.SPX跌2.37点,或0.19%,至1,244.59点.Nasdaq指数.IXIC则升5.86点,或0.22%,至2,626.20点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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