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债券 | 2011年 12月 2日 星期五 05:35 BJT

〔美国基金〕11月30日当周货币市场基金增加61.3亿美元--ICI

路透华盛顿12月1日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至11月30日当周,美国货币市场共同基金总资产增加61.3亿美元,至2.652万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加230.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少148亿美元,免税基金减少21.2亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少9.1亿美元至9,306亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加7.2亿美元,至1,970.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少7.6亿美元至5,422.4亿美元.免税基金资产减少8.7亿美元至1,913.3亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加70.4亿美元至1.722万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加223.4亿美元至7,373.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少140.4亿美元至8,919.5亿美元.免税基金资产减少12.5亿美元至925.9亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 于春红;审校 李军

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