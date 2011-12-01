〔美国基金〕11月30日当周货币市场基金增加61.3亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少9.1亿美元至9,306亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加7.2亿美元,至1,970.2亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少7.6亿美元至5,422.4亿美元.免税基金资产减少8.7亿美元至1,913.3亿美元.