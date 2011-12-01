〔美国债市〕公债价格再度下滑,因投资人不安情绪降温

* 美国指标公债收益率触及一个月最高

* 美国公布的就业和制造业数据好坏不一,关注周五就业报告

* 对欧债危机的担忧持续

路透纽约12月1日电---美国公债价格周四下滑,因投资人对美国经济状况和欧元区债务危机的担忧减轻,但欧洲财政问题还是缺乏综合解决办法限制了公债的跌幅.

周四为美国公债价格连续第五个交易日下滑,指标公债收益率一度触及近一个月高位.公债价格盘中因逢低承接而缩减跌幅,且交易商在周五美国政府公布11月非农就业报告前停止押注.

"由於欧洲和美国经济的所有这些不确定性,抛售将受到抑制."芝加哥Mizuho Securities USA期货销售部门董事Chuck Retzky表示.

近几日美国公布的经济数据强於预期,重燃对股市和较高收益资产的风险偏好,尽管投资人对美国高失业率和欧洲债务问题的忧虑持续.

在周三全球多家央行联手向金融体系提供流动性後,全球融资市场的压力减轻迹象令投资人缩减避险美国公债的仓位.

指标10年期公债US10YT=RR跌9/32,收益率报2.11%,周三尾盘报2.08%,逾一周前为1.89%.盘中该收益率触及2.14%上方,为一个月最高.

"美国公债再度遭遇卖压,尽管其他金融市场出现盘整.但卖压看来集中在长债,中短期债跌幅不大."DeCarley Trading高级分析师Carley Garner表示.

指标三个月美元伦敦同业拆息周四跌至0.52722%,为逾四个月首次下滑.

"这是朝正确的方向移动,"Credit Agricole Corporate & Investment Bank驻纽约利率策略部门全球主管David Keeble表示,"各央行试图尽快修复金融体系."

对欧洲财政问题的忧虑减轻带动了西班牙和法国的公债标售,两国公债收益率从欧元面世以来高位回落.

欧元区政府借款成本大涨挫伤了市场对区内金融稳定和欧元可行性的信心.

11月,美国公债的总体回报受避险买盘带动,巩固了其最高回报美国债券的地位.巴克莱资本的美国公债回报指数升0.75%,今年迄今回报增至8.76%.

美国公布,上周初请失业金人数意外增加,令市场对周五将公布强劲非农就业报告的预期降温.上周初请失业金人数回到40万关口之上,显示招聘前景仍疲弱.

初请失业金数据的影响被制造业报告强於预期所中和,美国供应管理协会(ISM)公布的11月制造业指数升至52.7,高於10月的50.8和市场预计的51.5%.[US-ECI-CMN]

30年期公债US32YT=RR跌1-1/32,收益率由周三尾盘的3.06%升至3.12%.

长债收益率跳升令收益率曲线趋陡,两年期/10年期公债收益率差升至1.84个百分点,较两日前升11个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.262

五年期公债US5YT=RR 99-18/32 (-01/32) 0.963

10年期公债US10YT=RR 99-04/32 (-08/32) 2.098

30年期公债US30YT=RR 100-15/32 (-30/32) 3.102 (完)

--编译 李军;审校 于春红

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