〔纽约汇市〕欧元兑美元连涨第四天,关注美国非农就业报告

* 欧元受公债标售提振,随後将公布美国就业数据

* 法国总统萨科齐提出对欧元危机立场

* 欧洲央行总裁德拉吉称下行风险已经增强

* 美国ISM数据强劲,增强美国经济复苏的期望

路透纽约12月1日电---欧元兑美元周四连续第四日走强,若接下来的美国就业数据令风险胃纳进一步升温,欧元涨势或持续.

尽管西班牙和法国公债标售总体成功,令欧元受到提振,但交易商则偏向于将欧元涨势视为良好的抛售良机,据称投资者在周五至为关键的11月美国非农就业报告出炉前调整仓位.

"很长时间以来,美国经济复苏中一直欠缺就业增长,而现在就业增长势头不足以令失业率大降,"新泽西GFT Forex研究主管Kathy Lien表示.

她说,明年欧洲料仍旧陷入危机泥潭,美国经济成长恐将放缓,这就是美国联邦储备理事会(美联储,FED)还未放弃第三轮量化宽松政策想法的原因.

"尽管如此,若非农就业报告强劲,仍是可喜可贺,尤其在本周主要央行联手提供流动性之後."

西班牙以三笔总规模达37.5亿欧元的公债,规模在预期区间顶端,但得标收益率处於难以为继的水平.法国总计43.5亿欧元的数笔公债标售同样吸引良好需求.

路透数据显示,欧元兑美元EUR=触及1.3521美元高位.但纽约午盘涨势回吐,因华尔街股市微跌,且投资者在周五就业数据出炉前调整仓位.