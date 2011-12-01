〔加拿大汇市〕加元/美元连续第四个交易日收高,市场关注美加就业数据

路透多伦多12月1日电---加元兑美元周四连续第四个交易日收高,因股市在昨天大涨後今日守住多数升幅,另外投资者在周五就业数据公布前抛售美元.

股市从周三的涨势中拉回,但幅度不大,欧元连涨第四日,因西班牙和法国公债标售总体来说较为成功.

加元/美元CAD=D4收报1.0143加元,或0.9859美元,周三尾盘报1.0203加元,或0.9801美元.

加拿大和美国11月就业数据均将於周五公布.路透调查的分析师预计,加拿大11月就业岗位在10月意外下降5.4万个後将增长1.91万个,美国11月非农就业岗位将在10月增加8万个後增长12.2万个.

如果加拿大就业岗位增幅高於预期,将温和提振加元,并降低市场对加拿大央行降息的预期.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]