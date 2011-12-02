〔金砖国家〕12月1日股汇市收盘纵览

路透12月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月1日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升3.32%,报959.12点.

中国股市:中国股市沪综指周四大幅收扬2.3%,创逾一个月最大单日涨幅,受此前中国央行下调存款准备金率,及全球六大央行联手注入流动性令欧美股市大涨所激励.但股指冲高至2,420点上方遭遇明显卖压,令升幅缩窄.早间公布的中国11月制造业采购经理人指数(PMI)证实中国经济增速仍在放缓,投资者仍存疑虑.分析人士认为,在宏观政策未见进一步放松之前,大盘反弹後将转入区间震荡格局.沪综指.SSEC收报2,386.86点,涨53.446点,或2.29%,追平10月24日涨幅;今日A股成交额增至947亿元,昨日为716亿元.[ID:nCN1255574][.SSCN]

香港股市:放量大涨,为12月打下亮丽开局,中国周三晚间三年来首次调降存款类金融机构存款准备金率,或意味着政策拐点显现.恒生指数.HSI大涨5.63%,收於19,002.26点.恒生国企指数.HSCE收高8.13%至10,281.99.[ID:nCH0089211][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收涨,追随中间价续攀升走势;但在强劲购汇需求的重压下,即期汇价下午盘仍长时间触及着千分之五(与中间价比较)的交易区间下限.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水80点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3555元.[ID:nCN1256016][CNY/CN]

==============================================================================

印度股市:收高2.2%,录得两周来最高收盘位,因全球六大央行扩大对陷入困境的欧洲银行业提供流动资金後,投资者押注外国基金买盘回升.指标BSE指数.BSESN收高2.23%或359.99点,报16,483.45点,为11月16日以来最高收盘水准.在30支成分股中,25支成份股上涨.[ID:nL4E7N11N8][.BO]

印度汇市:印度卢比跳涨1.4%,录得2009年5月以来最大单日涨幅,受资金流入憧憬提振,上日全球主要央行宣布采取协调行动以协助缓解欧债危机.卢比/美元INR=D2收报51.46/47,盘初一度升至51.40高位,此乃11月18日以来新高.周三收报52.20/21.[ID:nL4E7N120B][INR/]

==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,546.700点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.58%,报829.08点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX微跌0.03%,报30.7450卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.21%,至41.4875卢布.

==============================================================================

巴西股市:巴西股市收高,因拉丁美洲最大经济体巴西宣布采取新措施刺激消费和投资,且巴西央行上日宣布将基准利率从11.5%调降至11%以维持经济成长.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升2.14%,盘中触及两周高位,国有石油巨头Petrobras(PETR4.SA)以1.9%的升幅领涨.[ID:nN1E7B00PN]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元在拉丁美洲货币中领涨,因市场更加预期欧洲将采取更强有力局势平息主权债务和银行业危机,此外巴西周四调降外资的股票交易税,此举可提振外资对巴西的投资.雷亚尔兑美元BRBY升0.60%至1.8010,为连续第四日走高,并有望录得五周来最大单周升幅.[ID:nN1E7B01MP]

==============================================================================

南非股市:周四回落,因其上日飙涨後促使投资者获利了结,尽管该指数仍有望录得逾两年来最大周涨幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.23%,报29,361.03点,令本周涨幅缩窄至5.7%,但仍可能录得2009年7月中旬以来最大周升幅.[ID:nL5E7N13ZY][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元周四略微走坚,盘中一度触及两周高位,全球主要央行联手缓解全球流动性问题後冒险情绪改善,预料将令南非兰特持续获得支撑.1530GMT,兰特兑美元ZAR=D3近持平,报8.0995,盘中一度触及8.0650,为11月15日以来新高.[ID:nL5E7N13SE][ZAR/](完)