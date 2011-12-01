〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初守住隔夜涨幅,美非农就业数据将出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2206GMT---欧元EUR=在亚洲市场盘初守住隔夜温和涨幅,受法国和西班牙标债成功支持.欧元兑美元报1.3462,有可能再次测试隔夜所及本周高位约1.3531.20日移动均线1.3501料存在阻力.
在1330GMT美国非农就业数据公布前,风险资产料继续整固本周中期所录得的强劲涨幅.调查显示,预计非农就业岗位将增加12.2万个,失业率稳定在9.0%.若数据意外向好,可能支撑风险偏好.
美元指数.DXY下滑0.1%至78.290.商品货币仍受到良好支撑,尽管脱离了本周高点.澳元兑美元AUD=D4报1.0239,本周涨幅逾4%.
亚洲方面没有重要数据出炉,欧元区将公布10月生产者物价指数(PPI).(完)
--编译 李爽;审校 孙茉莉
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。