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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 06:27 BJT

〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初守住隔夜涨幅,美非农就业数据将出炉

2206GMT---欧元EUR=在亚洲市场盘初守住隔夜温和涨幅,受法国和西班牙标债成功支持.欧元兑美元报1.3462,有可能再次测试隔夜所及本周高位约1.3531.20日移动均线1.3501料存在阻力.

在1330GMT美国非农就业数据公布前,风险资产料继续整固本周中期所录得的强劲涨幅.调查显示,预计非农就业岗位将增加12.2万个,失业率稳定在9.0%.若数据意外向好,可能支撑风险偏好.

美元指数.DXY下滑0.1%至78.290.商品货币仍受到良好支撑,尽管脱离了本周高点.澳元兑美元AUD=D4报1.0239,本周涨幅逾4%.

亚洲方面没有重要数据出炉,欧元区将公布10月生产者物价指数(PPI).(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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