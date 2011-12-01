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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 06:54 BJT

****澳新经济指标预测--12月2日-12月9日****

路透12月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月28日当周--------------------------------

12月2日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------12月5日当周---------------------------------

12月4-5日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%

12月5日(一)

0030 澳洲企业库存 第三季 -- +2.5%

0030 澳洲企业税前获利 第三季 -- +3.8%

企业利润总额 -- +6.7%

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 11月 -- -0.6%

报纸招聘广告(较前月) -- -2.7%

12月6日(二)

0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 -- 盈余74.2

净出口对GDP的贡献 -- -0.50个百分点

0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 4.50%

12月7日(三)

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +1.2%

(较上年同期) -- +1.4%

2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.7%

12月8-13日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 11月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +3.4%

12月8日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 11月 -- 增加1.01

全职就业人数(万人) -- 增加2

就业参与率 -- 65.6%

失业率 -- 5.2%

12月9日(五)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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