更正:****澳新经济指标预测--12月2日-12月9日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:12月6日澳洲经常帐前值应为"赤字74.2",非"盈余74.2")
路透12月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月28日当周--------------------------------
12月2日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------12月5日当周---------------------------------
12月4-5日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.1%
12月5日(一)
0030 澳洲企业库存 第三季 -- +2.5%
0030 澳洲企业税前获利 第三季 -- +3.8%
企业利润总额 -- +6.7%
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 11月 -- -0.6%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.7%
12月6日(二)
0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 -- 赤字74.2
净出口对GDP的贡献 -- -0.50个百分点
0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 4.50%
12月7日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +1.2%
(较上年同期) -- +1.4%
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.7%
12月8-13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 11月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +3.4%
12月8日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 11月 -- 增加1.01
全职就业人数(万人) -- 增加2
就业参与率 -- 65.6%
失业率 -- 5.2%
12月9日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。