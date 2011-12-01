全球外汇市场12月2日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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12月1日(四)
2350 - 日本第三季企业资本支出.
12月2日(五)
-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行新闻发布会.
-- - 英国首相卡梅伦与法国总统萨科齐会谈.
-- - 德国经济部长罗斯勒和奥地利财政部长Maria Fekter参加德国经济论坛.
0800 - 瑞典央行副总裁斯文森讲话.
0800 - 挪威央行总裁奥尔森讲话.
0815 - 瑞士10月零售销售.
0930 - 英国11月建筑业采购经理人指数(PMI).
1000 - 欧元区10月生产者物价指数(PPI).
1030 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话.
1330 - 美国11月非农就业报告.
1400 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.
1500 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话.
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.
1730 - 欧洲央行执委会成员史塔克讲话.
1830 - 美国波斯顿联邦储备银行总裁罗森格伦讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 吴云凌
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。