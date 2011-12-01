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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 06:42 BJT

全球外汇市场12月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月1日(四)

2350 - 日本第三季企业资本支出.

12月2日(五)

-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行新闻发布会.

-- - 英国首相卡梅伦与法国总统萨科齐会谈.

-- - 德国经济部长罗斯勒和奥地利财政部长Maria Fekter参加德国经济论坛.

0800 - 瑞典央行副总裁斯文森讲话.

0800 - 挪威央行总裁奥尔森讲话.

0815 - 瑞士10月零售销售.

0930 - 英国11月建筑业采购经理人指数(PMI).

1000 - 欧元区10月生产者物价指数(PPI).

1030 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话.

1330 - 美国11月非农就业报告.

1400 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话.

1500 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话.

1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

1730 - 欧洲央行执委会成员史塔克讲话.

1830 - 美国波斯顿联邦储备银行总裁罗森格伦讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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