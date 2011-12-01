版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--12月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月1日(四)

2350 - 财务省公布第三季日本企业资本支出调查结果.

12月2日(五)

-- - 内阁会议,日本财务大臣安住淳举行新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐