〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第四日上涨,关注经济前景

路透伦敦12月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第四日上涨,受助於对中国铁矿石出口的进一步增加.

然而,船运业在未来数月料将震荡加剧,因供应过多及经济益发黯淡将继续使获利承压.

波罗的海乾散货运价指数上升16点或0.87%至1,862点.在这波升势之前,该指数已跌六日.

"海岬型船运活动今日活跃,八艘船只在装载货物,其中包括五艘将铁矿石从澳洲出口至中国的船只,"Dahlman Rose & Co称.

受到澳洲和巴西向中国出口的煤炭和铁矿石上升以及日本煤炭进口增加推动,最近海岬型船运费走高.港口货物积压亦提供支撑.

"干散货方面,最近的事件有利年底干散货需求,因可用信贷上升,且房地产价格调整可能令固定资产投资停止剧烈下滑,从而支持关键的钢铁生产行业,"RS Platou Markets表示.

ICAP Shipping表示,银行提供的短期信贷减少对整个船运行业来说是"最大的风险".

"如果再出现严重的放贷危机,肯定会将欧洲拖入新一轮衰退,所有市场都会有所反映,其中包括船运市场,"ICAP表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四上涨2.67%,船舶日均获利达到29,010美元,为逾一个月最高.10月曾触及一年高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.98%,船舶日均获利为13,657美元.(完)