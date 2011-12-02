百思买将召回3.2万个中国产iPhone充电外壳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月1日电---美国消费品安全委员会及加拿大卫生部称，百思买（Best Buy）(BBY.N)将召回约3.2万个供苹果(AAPL.O)iPhone使用的Rocketfish充电外壳，因为该产品存在火灾隐患。
这一口袋大小的外壳在中国生产制造，专为iPhone设计，不仅可作为iPhone保护套，还能为其充电。
美国消费品安全委员会周三在其网站发表声明称，百思买及该委员会在美国已收到14起报告，称Rocketfish品牌RF-KL12手机外壳充电时会出现过热现象。
三起报告称因外壳过热导致轻微烫伤，另四起报告称，该产品缺陷导致小规模财产损失。
此次召回的产品中，美国约有3.1万个，加拿大有1,000个。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。