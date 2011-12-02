京沪高铁因质量问题召回动车组将全部恢复运行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月1日电---新华社周四报导称，在发生此致命高铁追尾事故後因质量问题召回的54列动车组将全部恢复上线运行。
报导称，这些被召回的动车组经过认真整改和试验验证，已确认整改合格，将恢复在京沪高铁上运营。
浙江温州高铁追尾事故导致40人丧生後，中国北铁601299.SS於8月召回了这些动车组。
温州高铁事故激起民愤，媒体报导如潮，甚至导致一些新的铁路项目被冻结。事故引起人们担心中国高调且快速发展的铁路网络的安全性，同时也危及高铁技术的出口计划。
新华社称，对动车组存在质量问题的初步分析显示，近70%的问题是分供方零部件质量问题，近30%的问题属於售後服务人员对故障处置不当。
报导还称，一些召回动车组已从11月起分批投入运营，12月12日开始将全部投入运营。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。