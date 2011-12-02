17名叙利亚人进阿盟禁行“黑名单”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗12月1日电---埃及国家通讯社周四称，阿拉伯国家联盟已将17人列入禁止进入阿拉伯国家的“黑名单”，包括叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的弟弟。因叙利亚未能停止对国内示威者的镇压，阿盟此前投票通过对其实施制裁。
阿盟由包括叙利亚在内的22个会员国组成，该组织暂停叙利亚会员国资格、并施以大规模经济制裁的举动，结束了数十年来不向会员国开刀的成例。只有伊拉克和黎巴嫩对制裁投了反对票。
叙利亚称，针对其央行的制裁，是在向其宣布“经济战争”。叙利亚政府对国内示威运动的镇压已持续九个月。
“黑名单”中还包括叙利亚国防及内政部长、情报官员和军事高官。名单由阿盟委派的负责执行具体措施的专门委员会制定。
被列入“黑名单”的阿萨德的弟弟Maher领导着共和国卫队，是叙利亚排名第二最有权势的人。身为叙利亚首富的阿萨德的表弟也被列入“黑名单”。
“黑名单”及其他相关文件将交给卡塔尔为首的阿拉伯部长团。埃及国家通讯社报导称，阿拉伯部长们将於周六聚首多哈。
报导还称，阿盟一个委员会提议，自12月中旬起暂停往返叙利亚的航班，并建议禁运制裁不要包括小麦及相关食品、医药、天然气和电力。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。