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债券 | 2011年 12月 2日 星期五 07:16 BJT

〔全球金融〕美联储布拉德欢迎增美元流动性举措,但难以马上结束危机

路透纽约12月1日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,欢迎央行努力向欧洲银行业提供廉价美元贷款的举措,但告诫称不要指望能迅速解决欧洲债务危机.

"我认为不应期待依靠一个举措就能马上解决危机,因此市场应当放弃这种希望."布拉德在彭博对冲基金峰会上表示.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其他五家主要央行本周采取行动,降低对商业银行发放短期美元贷款,即流动性互换的利率,希望藉此遏制危机.

不过布拉德也强调,他既不认为欧债危机能一蹴而就获得解决,也不认为欧元区会在一夕之间崩溃.他预期债务缠身的欧元区国家将在长时期内勒紧裤带,并努力恢复财务健康.

"你应当同时关注那些负债过多的国家和政界人士."他说.

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