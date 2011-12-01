〔全球金融〕美联储布拉德欢迎增美元流动性举措,但难以马上结束危机

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月1日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,欢迎央行努力向欧洲银行业提供廉价美元贷款的举措,但告诫称不要指望能迅速解决欧洲债务危机.
"我认为不应期待依靠一个举措就能马上解决危机,因此市场应当放弃这种希望."布拉德在彭博对冲基金峰会上表示.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其他五家主要央行本周采取行动,降低对商业银行发放短期美元贷款,即流动性互换的利率,希望藉此遏制危机.
不过布拉德也强调,他既不认为欧债危机能一蹴而就获得解决,也不认为欧元区会在一夕之间崩溃.他预期债务缠身的欧元区国家将在长时期内勒紧裤带,并努力恢复财务健康.
"你应当同时关注那些负债过多的国家和政界人士."他说.
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