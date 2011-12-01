《综述》美国11月汽车销量升至约两年高位,多数厂商录得两位数增长

日股业绩：日产汽车第三季营业利润不及预期，维持全年获利预期不变
路透东京2月9日 - 日本第二大汽车生产商日产汽车周四公布的第三季营业利润不及预期，因高企的营销及销售成本以及汇率效应抵消了国内销售增长的影响。
* 大多数汽车厂商销量增长达两位数
* 通用汽车和丰田增幅7%表现落後,本田则下滑6%
* 今年总销量有望创2009年以来最高
* 卡车销量强劲增长,成为底特律的可喜迹象
路透12月1日电---美国11月汽车销量增长14%,克莱斯勒(Chrysler Group)和福斯汽车(大众汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)增幅居前;消费者重新涌入汽车展厅,即便商家尚未推出年底大降价的优惠举措.
克莱斯勒和大众汽车11月销量增幅分别达到45%和41%.
其他录得两位数销量增长的厂商包括:现代汽车(005380.KS)猛增22%,日产汽车(7201.T)和福特汽车(F.N)分别增长19%和13%.通用汽车(GM.N)和丰田汽车(7203.T)表现落後,增幅均为7%.
而本田汽车(7267.T)的11月销量下滑6%.该公司一直是日本主要汽车厂商中,从3月地震导致的零部件短缺中复苏最缓慢的公司.
丰田4月以来首次录得月度销量增长.本田汽车销量自5月以来逐月走低,日本汽车制造商同期在美国的市场份额从11%左右下降至仅略高於8%.
从全行业看,销量年率为1,360万辆,超越分析师预期,为2009年8月以来的最高水平,当时美国政府正实施"旧车换现金"计划.
路透东京2月9日 - 日本第二大汽车生产商日产汽车周四公布的第三季营业利润不及预期，因高企的营销及销售成本以及汇率效应抵消了国内销售增长的影响。
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注：Escondida铜矿是全球最大的铜矿。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选