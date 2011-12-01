《综述》美国11月汽车销量升至约两年高位,多数厂商录得两位数增长

* 大多数汽车厂商销量增长达两位数

* 通用汽车和丰田增幅7%表现落後,本田则下滑6%

* 今年总销量有望创2009年以来最高

* 卡车销量强劲增长,成为底特律的可喜迹象

路透12月1日电---美国11月汽车销量增长14%,克莱斯勒(Chrysler Group)和福斯汽车(大众汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)增幅居前;消费者重新涌入汽车展厅,即便商家尚未推出年底大降价的优惠举措.

克莱斯勒和大众汽车11月销量增幅分别达到45%和41%.

其他录得两位数销量增长的厂商包括:现代汽车(005380.KS)猛增22%,日产汽车(7201.T)和福特汽车(F.N)分别增长19%和13%.通用汽车(GM.N)和丰田汽车(7203.T)表现落後,增幅均为7%.

而本田汽车(7267.T)的11月销量下滑6%.该公司一直是日本主要汽车厂商中,从3月地震导致的零部件短缺中复苏最缓慢的公司.

丰田4月以来首次录得月度销量增长.本田汽车销量自5月以来逐月走低,日本汽车制造商同期在美国的市场份额从11%左右下降至仅略高於8%.