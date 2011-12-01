〔美国债市〕11月30日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月1日电---美国联邦储备理事会(FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量上升.
美联储说,截至11月30日当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加166.4亿美元,至3.466万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债总额增加181.4亿美元,至2.748万亿美元.
外国央行对包括房利美FNMA.OB、房贷美FMCC.OB等在内的美国最大抵押贷款融资机构所发行或担保的证券持仓减少15亿美元,至7,182.2亿美元.
外国央行,特别是亚洲国家央行,在最近几年向来是美债的最大买家,并持有逾四分之一美国财政部在市场流通的美债.其中中国和日本是美债最大的国外持有人.
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--编译 吴云凌;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。