〔美国债市〕11月30日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

路透纽约12月1日电---美国联邦储备理事会(FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量上升.

美联储说,截至11月30日当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加166.4亿美元,至3.466万亿(兆)美元.

持仓明细显示,外国央行持有的美国公债总额增加181.4亿美元,至2.748万亿美元.

外国央行对包括房利美FNMA.OB、房贷美FMCC.OB等在内的美国最大抵押贷款融资机构所发行或担保的证券持仓减少15亿美元,至7,182.2亿美元.

外国央行,特别是亚洲国家央行,在最近几年向来是美债的最大买家,并持有逾四分之一美国财政部在市场流通的美债.其中中国和日本是美债最大的国外持有人.

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