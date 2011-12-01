〔货币市场〕美元融资成本下降,12月9日欧盟峰会备受关注

路透伦敦12月1日电---在全球主要央行周四联手提供美元融资後,欧洲领导人下周解决主权债务危机的行动将决定美元融资利率是否会维持在较低位.

欧洲领导人12月9日将举行会议,金融市场预计将朝着深度财政一体化取得重大进展,且有迹象显示控制危机的紧迫感上升.

欧系银行最近几个月一直很难获得美元融资,美国货币市场基金和金融机构不愿对他们提供短期贷款,因担心一些银行对欧元区困境国家坏账曝险意味着他们没有偿还能力.

随着债务危机威胁到意大利和法国这样的大经济体,美元融资成本升到接近2008年危机以来高位的危险水准,增加了当局缓解紧张状况的压力.

分析师称,法国和西班牙周四标债吸引到强劲需求,得标利率不像之前担心的那麽高,虽仍处於14年高位,但说明形势有所改善.

周三美联储、欧央行和其他主要央行携手行动,以较低利率提供美元融资,推动银行间拆款利率脱离高位.

但判断货币市场紧张情况的指标仍接近2008年末水准,分析师称,若要银行间拆款利率恢复更正常的水准,就要有实质性的债务危机解决方案.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=由0.52889%跌至0.52722,但较预期央行利率的利差仍处在2009年年中以来高位.

欧元/美元三个月期交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP跌至一周低点,但仍远不及4月时的低廉水准.

央行融资利率下降下周应鼓励欧系银行在欧央行三个月资金招标中获得美元融资,但该工具利用方面的缺陷可能普遍存在.

远汇市场方面,一个月期欧元/美元互换成本本周上升,欧元/美元基差互换报负124个基点,周一报负105.5个基点.分析师称,年底银行倾向於储存现金加剧了这种趋势.(完)

--编译 李爽;审校 吴云凌

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