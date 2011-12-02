雅虎公布今年十大搜索关键词 iPhone最热门

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月1日电---雅虎称，苹果“iPhone”超过名流和歌星，成为2011年最热门的网络搜索关键词。
雅虎表示，前五大热门搜索关键词还包括电视真人秀明星金·卡戴珊（Kim Kardashian）、歌星凯蒂·佩里（Katy Perry）、歌影两栖明星詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）。
杀害女儿被无罪释放的美国女性凯西·安东尼（Casey Anthony）排名第二。
雅虎网络趋势分析师Vera Chan在电话会议中公布了上述结果：“这是自2002年以来，第一次由电子产品成为最热门搜索词，这就是iPhone。”
她还表示：“尽管iPhone已问世四年之久，但它现在成为如此热门新闻的话题。”
游戏主机PlayStation2是2002年最热门的搜索关键词。
今年十大热门搜索关键词中女性为主。榜单第六到十名依次为问题女星林赛·罗韩（Lindsay Lohan）、电视选秀节目《美国偶像》（American Idol）、演员詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）、新闻事件日本大地震及被美军击毙的基地组织头目本·拉登（Osama bin Laden）。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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