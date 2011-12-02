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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 08:39 BJT

汤森路透换帅 执行长葛洛瑟将卸任

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月1日电---新闻与资讯企业汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)称，该公司首席执行官葛洛瑟(Tom Glocer)将於明年1月1日卸任，现任首席运营官史密斯(James Smith)将接任。

过去六个月，汤森路透进行了一系列的结构变化和管理层调整，应对市场部门表现欠佳的问题。

史密斯之前主管专业部门，该部门销售法律、税务和会计相关产品，在金融危机中其表现优於市场部门。

葛洛瑟在声明中称："到今年底，由我主导的组织战略及预算工作将完成，而我在夏季启动的过渡计划目标亦将实现。"

汤森路透股价在过去半年累计挫跌30%，因其银行及金融客户大幅裁员并削减成本。(完)

--编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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