汤森路透换帅 执行长葛洛瑟将卸任

路透纽约12月1日电---新闻与资讯企业汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)称，该公司首席执行官葛洛瑟(Tom Glocer)将於明年1月1日卸任，现任首席运营官史密斯(James Smith)将接任。

过去六个月，汤森路透进行了一系列的结构变化和管理层调整，应对市场部门表现欠佳的问题。

葛洛瑟在声明中称："到今年底，由我主导的组织战略及预算工作将完成，而我在夏季启动的过渡计划目标亦将实现。"