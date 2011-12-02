〔美国债市〕MBS利差收窄,美联储上周买入MBS共43.5亿美元

IFR芝加哥12月1日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周四多数收窄,成交量高於正常水平.在连续三日上涨後,对冲基金、货币基金和海外投资者对低票息品种进行获利了结;随後较高票息品种受公债和货币基金卖盘打压,而低票息,特别是15年期品种受到银行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)买盘提振.

美联储最新报告显示,截止11月30日当周,美联储买入MBS共43.5亿美元,平均每日买盘仅略低於11亿美元.而同期按揭贷款银行共发售MBS约62亿美元,表明美联储买进同期MBS发行量的逾70%.在11月14日至12月12日期间,美联储计划试探性买入280亿美元,迄今已买进172亿美元,意味着未来一周左右还可能购买108亿美元.

票息3.5%的30年期MBS收跌6个跳动点,票息4.5%至6%的30年期MBS收跌约1/8点.票息3.5%至4.5%的15年期MBS下跌1+至2+个跳动点;票息5%的MBS较10年期公债利差持平,票息3.5%的MBS利差缩窄2+个跳动点,票息5.5%的MBS利差则走阔1个跳动点.票息5.0%至3.5%的MBS较互换利差缩窄1个跳动点至约1/8个大点,票息5.5%的MBS较互换利差走软逾1个跳动点,而票息6%的较互换利差持平.15年期MBS走势与30年期相若,吉利美/房利美MBS几无变动.Tradeweb数据显示,成交量为30日移动均值的115%,总体卖盘占上方.

美国周五将公布11月非农就业岗位和失业率等重大数据.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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