梅普承诺加薪,为俄议会选举造势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月1日电（记者 Darya Korsunskaya）---俄罗斯总统梅德韦杰夫与总理普京周四共同为议会选举造势，承诺提高低收入公共部门工作人员工资。俄罗斯国家杜马选举在即，而执政党可能丧失在议会的绝对主导地位。
周日议会选举，将是普京宣布明年竞选总统以来的首次考验。普京明年若当选，很可能连任至2024年。
民调显示，普京领导的统一俄罗斯党可能无法保住议会三分之二多数席位，削弱普京对国会的控制力度。这或许意味着，部分公众对普京重返总统宝座感到不安。
普京现年59岁，2000-2008年任俄总统，外界预期他在明年3月总统大选中将轻松当选。根据俄罗斯宪法，总统可以连任两届，每届六年，这意味着普京可能重任总统至2024年。
普京对统一俄罗斯党讲话时重申，梅德韦杰夫能否担任总理，取决於执政党表现，并非板上钉钉。俄执政党形象因腐败丑闻受损，普京当前刻意与之保持距离。
梅普二人在讲话中强调，有必要利用俄罗斯的能源收入，来提高幼儿园教师和医务工作者的工资。统一俄罗斯党正争取低收入公共部门工作人员的支持。
梅普二人讲话，屡屡被听众热烈的掌声和呼声打断。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。