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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 07:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 66.41 +0.33 +0.50 4253694

搜狐 (SOHU.O) 50.40 +0.96 +1.94 3586062

网易 (NTES.O) 46.40 +1.31 +2.91 736345

百度 (BIDU.O) 134.83 +3.84 +2.93 5192670

亚信科技 ASIA.O 8.73 -0.01 -0.11 569822

侨兴环球电话 XING.O 0.86 -0.05 -5.37 184769

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.21 +0.29 +2.24 2465991

联电 (UMC.N) 2.23 -0.06 -2.62 446515

日月光 (ASX.N) 4.74 +0.24 +5.33 317603

矽品精密 (SPIL.O) 4.68 +0.09 +1.96 2170206

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 -0.02 -2.61 139289

友达 (AUO.N) 5.04 +0.22 +4.56 436036

中华电信 (CHT.N) 33.58 +0.15 +0.45 58628

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.56 -0.03 -0.08 529900

香港

中国移动 (CHL.N) 49.30 -0.37 -0.74 315799

中国联通 (CHU.N) 21.70 +0.13 +0.60 260237

中国电信 (CHA.N) 60.65 -1.23 -1.99 23830

中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.03 -1.17 12061

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.60 -0.02 -0.55 100

(完)

--整理 吴云凌

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