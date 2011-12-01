《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 66.41 +0.33 +0.50 4253694
搜狐 (SOHU.O) 50.40 +0.96 +1.94 3586062
网易 (NTES.O) 46.40 +1.31 +2.91 736345
百度 (BIDU.O) 134.83 +3.84 +2.93 5192670
亚信科技 ASIA.O 8.73 -0.01 -0.11 569822
侨兴环球电话 XING.O 0.86 -0.05 -5.37 184769
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.21 +0.29 +2.24 2465991
联电 (UMC.N) 2.23 -0.06 -2.62 446515
日月光 (ASX.N) 4.74 +0.24 +5.33 317603
矽品精密 (SPIL.O) 4.68 +0.09 +1.96 2170206
和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 -0.02 -2.61 139289
友达 (AUO.N) 5.04 +0.22 +4.56 436036
中华电信 (CHT.N) 33.58 +0.15 +0.45 58628
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.56 -0.03 -0.08 529900
香港
中国移动 (CHL.N) 49.30 -0.37 -0.74 315799
中国联通 (CHU.N) 21.70 +0.13 +0.60 260237
中国电信 (CHA.N) 60.65 -1.23 -1.99 23830
中芯国际 (SMI.N) 2.53 -0.03 -1.17 12061
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.60 -0.02 -0.55 100
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。