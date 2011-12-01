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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 07:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月2日-12月9日****

路透12月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月28日当周--------------------------------

12月2日(五)

1200 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 增加1.91 减少5.40

失业率 7.3% 7.3%

全职就业人数(万人) -- 减少7.17

兼职就业人数(万人) -- 增加1.77

就业参与率 -- 66.7%

1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加12.2 增加8.0

民间就业岗位(万个) 增加14.0 增加10.4

制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.5

失业率 9.0% 9.0%

平均时薪 +0.2% +0.2%

每周工时 34.3 34.3

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月25日当周 -- 122.3

----------------------------------12月5日当周--------------------------------

12月5日(一)

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 52.9

企业活动指数 -- 53.8

1500 美国工厂订单 10月 +0.1% +0.3%

耐久财(耐用品)订单 10月修正值 -- -0.7%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%

扣除国防的耐久财订单 -- +0.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.8%

12月6日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -- +1.7%

1330 加拿大建筑许可 10月 -- -4.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 -- +5.4%

1400 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%

1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.6

12月7日(三)

1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- 576.4

再融资指数 -- 2,834.5

2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 72.5 73.9

12月8日(四)

1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 -- 20.76

1330 加拿大新屋价格 10月 -- +0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 -- 40.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.575

续请失业金人数(万人) 11月26日当周 -- 374

1500 美国趸售(批发)库存 10月 -- -0.1%

趸售销售 -- +0.5%

12月9日(五)

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 -- 顺差12.5

进口 -- 384.7

出口 -- 397.2

1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -- -0.9%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差429 逆差431.1

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 -- 64.1

现况指数 -- 77.6

预期指数 -- 55.4

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- -- (完)

--编译 王翔琼;审校

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