美国与加拿大经济指标预测--12月2日-12月9日****

美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
路透12月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月28日当周--------------------------------
12月2日(五)
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 增加1.91 减少5.40
失业率 7.3% 7.3%
全职就业人数(万人) -- 减少7.17
兼职就业人数(万人) -- 增加1.77
就业参与率 -- 66.7%
1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加12.2 增加8.0
民间就业岗位(万个) 增加14.0 增加10.4
制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.5
失业率 9.0% 9.0%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周工时 34.3 34.3
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月25日当周 -- 122.3
----------------------------------12月5日当周--------------------------------
12月5日(一)
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 52.9
企业活动指数 -- 53.8
1500 美国工厂订单 10月 +0.1% +0.3%
耐久财(耐用品)订单 10月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.8%
12月6日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -- +1.7%
1330 加拿大建筑许可 10月 -- -4.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 -- +5.4%
1400 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00%
1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.6
12月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- 576.4
再融资指数 -- 2,834.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 72.5 73.9
12月8日(四)
1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 -- 20.76
1330 加拿大新屋价格 10月 -- +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 -- 40.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.575
续请失业金人数(万人) 11月26日当周 -- 374
1500 美国趸售(批发)库存 10月 -- -0.1%
趸售销售 -- +0.5%
12月9日(五)
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 -- 顺差12.5
进口 -- 384.7
出口 -- 397.2
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -- -0.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差429 逆差431.1
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 -- 64.1
现况指数 -- 77.6
预期指数 -- 55.4
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- -- (完)
--编译 王翔琼;审校
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