〔路透调查〕中国股市明年将迎来反弹,期待流动性好转及业绩拐点

* 调查显示明年中沪综指可至2,550点

* 调查显示明年底将达2,900点

作者 林琦/康熙泽

路透上海12月2日电---路透最新季度调查显示,尽管明年中国经济增速或会放缓,欧债危机仍会挥之不去,但随着国内流动性好转及上市公司业绩下滑迎来拐点,国内股市将会出现一波反弹.

根据路透对13位券商分析师所做调查,分析师对於明年6月底沪综指.SSEC的预测中值为2,550点,较周四收盘上涨近7%.在三个月前所做调查中,分析师对明年6月底沪综指的预期中值为2,600点.

"目前股指对上市公司业绩的下滑尚未完全反应,随着年报的披露,指数还有一个修正过程.在明年迎来盈利拐点後,大盘才有可能出现反转."湘财证券分析师陈艺称.

最新调查显示,分析师对於明年底沪综指的预期中值为2,900点,较周四收盘上涨21.5%.

浙商证券分析师王伟俊则预计,在流动性好转的背景下,沪综指在明年3月份可能达到年内第一个高点,约在2,800点左右;之後震荡整理,并于四季度创出年内第二个高点,可能会在3,000点以上.

受中国央行近三年来首次下调存款准备金率及全球主要央行联手注入流动性消息的影响,沪综指周四收市大涨2.3%至2,386.86点,创下今年来第五大单日涨幅.不过有分析师认为,目前A股反弹趋势尚不稳固.

山西证券分析师杜亮认为,整体市场难见趋势性机会,欧债风险仍未充分释放,由债务危机引发的政治危机将对经济复苏造成新一轮冲击,同时削减支出不可避免带来短期衰退.A股市场在欧债危机、地域政治危机、国内结构调整等因素的影响下,明年将出现宽幅波动.

以下是本次调查的具体数据:

12月调查数据 9月调查数据

明年中 明年底 明年中 明年底

中值 2,550 2,900 2,600 2,935

均值 2,542 2,855 2,603 2,769

最高值 3,000 3,400 3,000 3,500

最低值 2,200 2,500 2,150 1,800

预测人数 12 11 15 14

明年中 明年底

中金公司 2,200 2,900

德国邮政银行 3,000 3,400

财富证券 2,400 2,900

国泰君安 2,700 3,000

国元证券 2,200 --

海通证券 2,800 2,700

华宝证券 2,200 2,500

上海证券 2,800 2,500

山西证券 2,400 2,600

西部证券 2,300 --

湘财证券 2,800 3,000

浙商证券 2,700 3,100

汇丰 -- 2,800