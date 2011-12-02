〔香港新股〕海通证券寻得两家基石投资者,认购总额逾2亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月2日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)为香港上市交易寻得两家基石投资者，基石认购总额达2.22亿美元，占发行总量的13%左右。
股权私募公司美国华平投资集团承诺认购2.1亿美元，而日本中央三井（Chou Mitsui ）则认购1,200万美元。
海通是次计划发行12.29亿股，募集最多130亿港元（16.7亿美元）。每股参考价格在9.38至10.58港元，相当於1.17至1.32倍的2012年市账率。
路演於昨日开始，12月8日定价。花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人，并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起任联席主承销商。.(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。