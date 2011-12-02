〔香港新股〕海通证券寻得两家基石投资者,认购总额逾2亿美元--IFR

路透12月2日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)为香港上市交易寻得两家基石投资者，基石认购总额达2.22亿美元，占发行总量的13%左右。

股权私募公司美国华平投资集团承诺认购2.1亿美元，而日本中央三井（Chou Mitsui ）则认购1,200万美元。

海通是次计划发行12.29亿股，募集最多130亿港元（16.7亿美元）。每股参考价格在9.38至10.58港元，相当於1.17至1.32倍的2012年市账率。

路演於昨日开始，12月8日定价。花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人，并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起任联席主承销商。.(完)

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