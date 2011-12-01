《中国报摘》--中国证券报12月2日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,证监会下一步将从包括加快统一监管的场外市场建设步伐、研究柜台交易可行性、切实加强资本市场诚信建设、防控和打击内幕交易等六个方面,推进资本市场改革创新.

* 其他:

--从相关银行人士处了解到,截至11月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等四大国有商业银行新增贷款仅1,400多亿元人民币.预计金融机构全月新增贷款在5,000亿元左右,低於市场预期的6,000亿元.

--证监会称,上市公司并购重组审核委员会委员吴建敏涉嫌违规持有所审核上市公司股票,决定对其予以解聘.这是证监会对包括主板、创业板和并购重组委员开出的首例罚单.

--证监会发布通知,对关於证券公司上市要求中"竞争力"和"成长性"进行了修订,部分要求可放宽.意味着明年起优质券商首次公开发行(IPO)的门槛有所降低.

--泸州老窖(000568.SZ)拟向控股股东老窖集团协议转让所持华西证券12%股权,标的资产的预评估价值约10.85亿元.

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)称,近期签订若干项重大合同,合计金额约58.7亿元,占其2010年营业收入的9%.其中包括与铁道部相关路局签订总值20.7亿元的动车检修合同.

--国家发改委上网电价上调方案公布後,国电电力(600795.SS)、华电国际(1071.HK)(600027.SS)等多家上市公司也宣布接到公司下属火电厂的调价通知.

--周四(1日)零时起,国内航空煤油出厂价上调376元/吨,成为航油定价"一月一调"机制实行四个月後航油价格的首次上调.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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