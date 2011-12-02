《中国报摘》--金融时报12月2日

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* 头版头条:
--证监会主席郭树清周四阐述未来资本市场六项重点工作,加快多层次资本市场体系建设、积极发展多样化投融资工具、培育多元化投资者群体、切实加强资本市场诚信建设、坚决打击证券期货违法违规行为、时刻警惕和防范区域性及系统性风险.
* 其他:
--业内人士普遍认为,央行日前下调存准率意在提高货币政策的灵活性和针对性,将有助於缓解银行贷款紧张局面,为小企业信贷带来曙光,但无碍楼市调整大局,房地产调控方向不变.
--深交所发布首批深证乐富基金指数、深证ETF指数等4个上市基金综合指数,并于同日发布巨潮1000行业指数系列.(完)
--整理 赵红梅; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。