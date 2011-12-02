《中国报摘》--金融时报12月2日

--证监会主席郭树清周四阐述未来资本市场六项重点工作,加快多层次资本市场体系建设、积极发展多样化投融资工具、培育多元化投资者群体、切实加强资本市场诚信建设、坚决打击证券期货违法违规行为、时刻警惕和防范区域性及系统性风险.

--业内人士普遍认为,央行日前下调存准率意在提高货币政策的灵活性和针对性,将有助於缓解银行贷款紧张局面,为小企业信贷带来曙光,但无碍楼市调整大局,房地产调控方向不变.