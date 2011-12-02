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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 08:11 BJT

《中国报摘》--金融时报12月2日

* 头版头条:

--证监会主席郭树清周四阐述未来资本市场六项重点工作,加快多层次资本市场体系建设、积极发展多样化投融资工具、培育多元化投资者群体、切实加强资本市场诚信建设、坚决打击证券期货违法违规行为、时刻警惕和防范区域性及系统性风险.

* 其他:

--业内人士普遍认为,央行日前下调存准率意在提高货币政策的灵活性和针对性,将有助於缓解银行贷款紧张局面,为小企业信贷带来曙光,但无碍楼市调整大局,房地产调控方向不变.

--深交所发布首批深证乐富基金指数、深证ETF指数等4个上市基金综合指数,并于同日发布巨潮1000行业指数系列.(完)

--整理 赵红梅; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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