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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:06 BJT

〔离岸人民币〕大韩航空首支点心债已完成路演,伺机待发--IFR

路透12月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，大韩航空(003490.KS)首支人民币计价结算的Reg S债券伺机待发。在汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)安排下，这家韩国主要航空公司已完成路演，只待时机合适便推出这支点心债。

大韩航空8月曾计划发行20亿元人民币（3亿美元）三年期点心债，由招商证券和新韩证券担任主承销商。但後来取消该计划，未透露原因。几家对手银行人士称，主要原因是对定价不满意。 (完)

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--整理 曾祥进; 审校 林高丽

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