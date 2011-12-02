〔离岸人民币〕大韩航空首支点心债已完成路演,伺机待发--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，大韩航空(003490.KS)首支人民币计价结算的Reg S债券伺机待发。在汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)安排下，这家韩国主要航空公司已完成路演，只待时机合适便推出这支点心债。
大韩航空8月曾计划发行20亿元人民币（3亿美元）三年期点心债，由招商证券和新韩证券担任主承销商。但後来取消该计划，未透露原因。几家对手银行人士称，主要原因是对定价不满意。 (完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。