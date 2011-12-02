〔美国债市〕Miramax缩减ABS规模和提高收益率,以吸引避险投资者

IFR纽约12月1日电---宏观经济形势不利,让Miramax电影资料馆发行资产担保证券(ABS)面临挑战,主承销商巴克莱资本和Jefferies无法依据推介的先前条款定价.

这笔推介已有两周之久的证券发行规模从5.5亿美元缩减至5亿美元.

证券化专家称,该证券先前条款被视作对发行人极为有利,但主承销商不得不修改条款以吸引规避风险的投资者,後者近期在信贷市场动荡中遭遇打击.

该公司4亿美元评级BBB/Baa3的A部分规模缩减至3.5亿美元,收益率(殖利率)提高至6.30%.评级BB的B部分资产收益率从11%提升至13%.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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