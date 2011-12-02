〔全球金融〕标普下调五家澳洲银行业者的评等,因评级标准全面调整

路透12月1日电---评级机构标准普尔周四下调五家澳洲银行的评等,因其对风险评估标准进行了重大调整.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)、澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)、澳洲国民银行(NAB.AX)和Westpac Banking(WBC.AX)的评级均被下调一个级距,至标普第四高的信用评级AA-.

麦格理银行(Macquarie)(MQG.AX)则被连降两级至BBB,即第九高的信用级别.

渣打银行(STAN.L)的评级被上调一个级距至A+,为第五高的级别.

新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)的评级维持在AA-不变.华侨银行(OCBC.SI)和大华银行(UOBH.SI)双双被上调一级至AA-.

日本野村控股(8604.T)、住友信托银行8403.T和Resona Bank(8308.T)的评级均维持不变,分别为BBB+、A+和A.

东亚银行(0023.HK)的评级被上调一级至A.

本周稍早,标普下调15家大型银行的信用评等,因其对评级标准进行了全面调整.这15家银行多数为欧洲和美国的银行.[ID:nCN1251476](完)