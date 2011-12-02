〔全球金融〕标普下调五家澳洲银行业者的评等,因评级标准全面调整

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月1日电---评级机构标准普尔周四下调五家澳洲银行的评等,因其对风险评估标准进行了重大调整.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)、澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)、澳洲国民银行(NAB.AX)和Westpac Banking(WBC.AX)的评级均被下调一个级距,至标普第四高的信用评级AA-.
麦格理银行(Macquarie)(MQG.AX)则被连降两级至BBB,即第九高的信用级别.
渣打银行(STAN.L)的评级被上调一个级距至A+,为第五高的级别.
新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)的评级维持在AA-不变.华侨银行(OCBC.SI)和大华银行(UOBH.SI)双双被上调一级至AA-.
日本野村控股(8604.T)、住友信托银行8403.T和Resona Bank(8308.T)的评级均维持不变,分别为BBB+、A+和A.
东亚银行(0023.HK)的评级被上调一级至A.
本周稍早,标普下调15家大型银行的信用评等,因其对评级标准进行了全面调整.这15家银行多数为欧洲和美国的银行.[ID:nCN1251476](完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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